Corpo de brigadista que morreu após combater incêndio em Chapadão do Céu é sepultado

Foi sepultado na noite desta quarta-feira (2), o corpo do brigadista Wellignton Fernandes Peres da Silv, de 41 anos, que morreu após combater um incêndio na zona rural de Chapadão do Céu. Ele era servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e teve 80% do corpo queimado no dia 21 de agosto deste ano, durante o combate a uma queimada próximo a...