Cidades Corpo de Bombeiros socorre famílias que tiveram casas alagadas, em Planaltina de Goiás Água invadiu residências em pelo menos duas quadras do Setor Norte

O Corpo de Bombeiros de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, trabalhou nesse sábado (29) para socorrer moradores que ficaram ilhados em suas casas por causa de alagamento provocado por forte chuva que caiu no município durante a tarde. De acordo com os Bombeiros, pelo menos duas quadras do Setor Norte foram alagadas e famílias ficaram presas dentro...