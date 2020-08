Cidades Corpo de Bombeiros retoma buscas por jovem desaparecido em Mimoso de Goiás Segundo a corporação, João Pedro de Jesus desapareceu no dia 14 de agosto, após voltar do hospital com a mãe

Equipes do Corpo de Bombeiros retoma na manhã desta quarta-feira (19) as buscas por um jovem, de 22 anos, em um matagal da cidade de Mimoso de Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, João Pedro de Jesus desapareceu no dia 14 de agosto, após voltar do hospital com a mãe. Testemunhas contaram que ele foi visto no dia seguinte correndo no matagal de uma fa...