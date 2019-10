Cidades Corpo de Bombeiros resgata gato preso em tubulação, em Valparaíso de Goiás Animal foi retirado do cano sem ferimentos e entregue aos cuidados dos donos

O Corpo de Bombeiros resgatou, nessa sexta-feira (25), um gato que estava preso dentro de um cano de uma casa, no município de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A equipe foi acionada pela dona do animal. No local, o Corpo de Bombeiros verificou que a gata de estimação da família, após o nascimento dos seus filhotes, havia levado todos para cima d...