Corpo de Bombeiros resgata cachorro que caiu em bueiro, em Caldas Novas Parte da tubulação precisou ser bloqueada para que o animal fosse retirado

Bombeiros de Caldas Novas resgataram, na manhã deste sábado (13), um cachorro que estava preso em um bueiro de aproximadamente 5 metros de profundidade no bairro Jardim dos Ipês. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe esteve no local ontem, mas o cão estava agressivo e se escondia dentro da tubulação do bueiro. Na manhã de hoje, a passagem do animal pelos ...