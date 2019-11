Cidades Corpo de Bombeiros quer identificar autores de áudios racistas contra atriz Cacau Protásio Artista gravou cenas de um filme em um quartel do Rio, no último domingo, e, nesta quinta-feira, desabafou nas redes sociais

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tenta descobrir quem são os supostos agentes que gravaram e divulgaram nas redes sociais vídeos e áudios ofendendo a atriz Cacau Protásio com comentários racistas e gordofóbicos, além de xingamentos, depois que ela gravou cenas de um filme em um quartel do Rio, no último domingo, 24. A artista fluminense de 44 anos, que já atuo...