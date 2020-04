Cidades Corpo de Bombeiros procura homem que desapareceu no Lago Corumbá, em Abadiânia Buscas foram interrompidas ontem à noite por causa da falta de iluminação no local; equipes voltaram ao trabalho às 6h

O Corpo de Bombeiros procura, na manhã deste sábado (18), por um homem de 34 anos que desapareceu na noite de sexta-feira (17) no Lago Corumbá, em Abadiânia. De acordo com os Bombeiros, a vítima saiu a passeio em uma moto náutica e não foi vista desde então. As buscas foram interrompidas ontem à noite por causa da falta de iluminação no local. As equipes voltaram ao tra...