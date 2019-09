Cidades Corpo de Bombeiros procura dois homens que se afogaram no Lago Serra da Mesa e no Rio Maranhão Os dois casos aconteceram na zona rural de Niquelândia

O Corpo de Bombeiros realiza buscas, na manhã deste domingo (08), por dois homens que se afogaram em lugares diferentes na zona rural de Niquelândia, no Norte de Goiás. O primeiro caso aconteceu no fim da tarde de sábado (7), no Lago Serra da Mesa, onde a vítima estava em uma canoa quando se desequilibrou, caiu na água e não foi mais visto. Já o segundo cas...