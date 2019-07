Cidades Corpo de Bombeiros monta posto avançado em buscas por turista que se afogou no Rio Araguaia Dez bombeiros trabalham no caso desde esta quarta-feira (11)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) montou um posto avançado para dar continuidade nas buscas ao turista que se afogou e desapareceu na tarde desta quinta-feira (11) no Rio Araguaia, em Aruanã, na Região Noroeste do Estado. De acordo com informações preliminares, o homem se chama Wesney Fava Alves e tem 35 anos. Ele estava em um acampamento particular ...