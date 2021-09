Cidades Corpo de Bombeiros encontra homem que desapareceu no Rio do Peixe, em Santa Cruz de Goiás Vítima foi vista pela última vez quando estava descendo o rio de boia acompanhado por amigos no sábado (4)

O Corpo de Bombeiros encontrou, neste domingo (5), o corpo de um homem que desapareceu no Rio do Peixe, em Santa Cruz de Goiás, cidade localizada no Sudeste do Estado. A vítima desapareceu no sábado (4), quando estava descendo o rio de boia acompanhado por amigos. Ainda no sábado, o Corpo de Bombeiros encontrou apenas a boia que o homem usava. Os mergulhadores locali...