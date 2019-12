Cidades Corpo de Bombeiros é acionado após princípio de incêndio no Mercado Municipal Testemunhas contaram que havia muita fumaça saindo do local

Um princípio de incêndio no Mercado Municipal do Setor Pedro Ludovico, na Avenida 4ª Radial, em Goiânia, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (12). Segundo a corporação, houve um curto-circuito na rede elétrica do mercado e foi orientado aos comerciantes do local que desliguem a energia, mas mesmo assim continuou saindo muita fumaça...