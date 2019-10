Cidades Corpo de bebê que desapareceu em maternidade de Aparecida é localizado em empresa de descarte Suspeita era de que bebê tivesse sido incinerado por engano. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Atualizada às 12h40. O corpo do bebê Rogério Cardoso de Almeida Filho, que havia desaparecido na Maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia, no último sábado (26), foi localizado nas dependências da empresa Resíduo Zero e será entregue à família para sepultamento, após encaminhamentos legais. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do muni...