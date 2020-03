Cidades Corpo de bebê morta após espancamento é enterrado em Trindade Os avós maternos da criança chegaram do Maranhão na tarde desta quarta e acompanharam o sepultamento

O corpo da bebê de seis meses espancada pelos pais foi enterrado na noite desta quarta-feira (11) no cemitério municipal de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Os avós maternos da criança chegaram do Maranhão na tarde desta quarta. Eles saíram do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia direto para o local do enterro. A intenção deles era enterrar a bebê no Maranhão,...