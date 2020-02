Cidades Corpo de assassino de gerente de hipermercado é enterrado em Goiânia Allan Pereira dos Reis foi encontrado morto na madrugada deste domingo, 23, numa cela do Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia. A família não realizou velório

Foi sepultado no início da manhã deste domingo, 23, no Cemitério Vale da Paz, em Goiânia, o corpo de Allan Pereira dos Reis, 22 anos, assassino confesso da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33. A família optou por não realizar velório. O corpo dele foi encontrado na manhã de sábado, 22, numa cela do Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. As circunstâncias da morte de Allan ser...