Cidades Corpo de aposentado que estava desaparecido continua no IML de Goiânia O aposentado Antônio Vanderlei de Faria não voltou para casa no último dia 12 de junho, quando saiu para cobrar uma dívida de R$ 70 mil

Permanece neste sábado, 22, no Instituto Médico Legal de Goiânia, o corpo do aposentado Antônio Vanderlei de Faria, 65 anos, que havia desaparecido de casa, no Setor Nova Suiça, em Goiânia, no dia 12 de junho. O corpo foi encontrado pelo Grupo Antissequestro (GAS), da Delegacia de Investigações Criminais, que investiga o caso, na tarde de quinta-feira, 20, num local ermo da zona rur...