Cidades Corpo de adolescente que se afogou na Lagoa Formosa é encontrado

Foi encontrado, no início da tarde desta quarta-feira (15), o corpo de um adolescente, de 16 anos, que morreu após se afogar na Lagoa Formosa, no município de Planaltina de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de Guilherme Soares de Oliveira foi achado a cerca de 3 metros de profundidade, no fundo da lagoa. O rapaz ...