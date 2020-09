Cidades Corpo de adolescente de 14 anos que se afogou em Pontalina é localizado no Rio dos Bois Garoto nadava com familiares no feriado quando submergiu e não retornou

O corpo de um adolescente de 14 anos foi localizado nesta terça-feira (8), a cinco metros de profundidade no Rio dos Bois, em Pontalina, município localizado a 128 km de Goiânia. O garoto se afogou no fim da tarde do feriado, em 7 de setembro, enquanto nadava com familiares. Sem visibilidade, os Bombeiros tiveram de suspender as buscas inicialmente. As informações são d...