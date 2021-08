Cidades Corpo da jovem de 18 anos que estava desaparecida em Goiânia é encontrado no Setor Jaó Ariane Bárbara Laureano de Oliveira saiu de casa no Setor dos Funcionários por volta de 20h da terça-feira (24) e não voltou

O corpo de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foi localizado pela polícia na noite de segunda-feira (30), no Setor Jaó, em Goiânia. A jovem estava desaparecida desde o dia 24 de junho, após sair de casa no Setor dos Funcionários, também na capital, e dizer para a mãe que iria encontrar com amigas. Segundo a equipe de identificação, a vítima foi encontrada j...