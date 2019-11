Cidades Corpo da jovem de 17 anos que se afogou no Rio Verdinho é encontrado a 6 metros de profundidade Segundo testemunhas, a adolescente estava nadando no local quando foi levada pela correnteza

O corpo da adolescente de 17 anos, que se afogou, por volta das 12h de sábado (9), no Rio Verdinho, próximo a GO-333, em Rio Verde, foi encontrado no final da tarde. De acordo com testemunhas, a jovem tomava banho no local com amigos quando foi arrastada pela correnteza e não foi mais vista. Por volta das 17h30, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros locali...