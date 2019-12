Cidades Corpo com sinais de espancamento é encontrado em estrada de terra, em Anápolis De acordo com a Polícia Civil, homem tinha ferimentos no tórax, no abdome, na cabeça e no rosto. Caso será investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) do município

Moradores do bairro Vila União, em Anápolis, encontraram um corpo com sinais de espancamento, no fim da madrugada desta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, trata-se de um homem, ainda não identificado, que tinha ferimentos no tórax, no abdome, na cabeça e no rosto. A suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada em outro local e levada até uma es...