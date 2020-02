Cidades Corpo é encontrado por pescador em rio, em Cidade Ocidental Segundo o Corpo de Bombeiros, cadáver ficou preso a galhos após ter sido arrastado por tromba d'água. Causa da morte será apurada

O corpo de um homem foi encontrado, na tarde desta quarta-feira (26), em um rio de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cadáver, já em decomposição, encontrado no leito por um pescador após ter sido levado até o local por uma tromba d’água e ter ficado preso aos galhos. Uma equipe da corporação fez a retira...