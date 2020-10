Cidades Corpo é encontrado em carro abandonado em Goiânia Vítima foi encontrada neste sábado (24) com cinco marcas de disparos de arma de fogo

O corpo de um homem, que segundo a Polícia Militar (PM) aparenta ter cerca de 35 anos, foi encontrado na madrugada deste sábado (24) em um carro na Rua 34, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia. De acordo com a PM, ele não portava documentos e por isso não foi identificado. A equipe foi acionada por volta de uma e meia da manhã por quem passava no local e viu ...