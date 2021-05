Cidades Corpo é encontrado em bueiro na Alameda Botafogo, em Goiânia Ainda não há informações sobre a identidade do homem, nem o que poderia ter provocado sua morte

O corpo de um homem foi encontrado em um bueiro na Alameda Botafogo em Goiânia, na tarde deste sábado (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um pedestre percebeu que havia alguém dentro da manilha e acionou a corporação, que constatou o óbito no local. Ainda não há informações sobre a identidade do homem, nem o que poderia ter provocado sua morte. A Polí...