Cidades Corpo é encontrado dentro de saco plástico no Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia Vítima ainda não foi identificada. Denúncia foi feita à PM devido ao mau cheiro

Após uma denúncia, a Polícia Militar localizou, na manhã desta sexta-feira (13), um corpo dentro de um saco plástico enrolado em lençóis na bifurcação da Rua 59 com a Rua 60, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações iniciais, vizinhos perceberam o mau cheiro e acionaram a PM. O corpo ainda estava no local às 10h30 aguardando a perícia e...