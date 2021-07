Morreu na manhã desta sábado, 24, o coronel da Polícia Militar de Goiás, Heber de Souza Lima. Ele estava internado desde junho em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência de complicações da Covid-19. De acordo com familiares, Heber estava com 75% dos pulmões comprometidos no início da sua internação, após ficar 14 dias isolado ao detectar a infecção.

O policial militar tinha mais de 30 anos de atuação. Heber chefiou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Comando de Missões Especiais (CME) e foi comandante da Polícia Militar em Caldas Novas.

A Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás (ASSEGO) emitiu nota de pesar pela morte do coronel. "A Assego se solidariza com os familiares e amigos por esta inestimável perda".