Cidades Coronel de Formosa, suspeito de uso do cargo para benefício próprio, tem R$ 100 mil bloqueados Promotor responsável pelo caso afirma que o valor pode aumentar conforme o andar da investigação

O coronel Luiz Antonio Raíza, afastado do cargo de comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Formosa, teve R$ 100 mil bloqueados em decisão da 2ª Vara Cível, das Fazendas Públicas e de Registros Públicos, sobre ação de improbidade administrativa de que é alvo. Publicada na tarde de terça-feira (11), a decisão vem após processo do Ministério Públic...