Cidades Coronavac tem 91% de eficácia, afirma governo da Turquia Divulgação da eficácia do estudo brasileiro seria apresentado na quarta (23), mas foi adiado

O governo da Turquia anunciou nesta quinta-feira (24) que os resultados preliminares do estudo da Coronavac, vacina da Sinovac contra a Covid-19, no país apontam uma eficácia de 91,25%. Os cientistas esperam que os números, já superiores a outras vacinas com eficácia divulgada, como a de Oxford/AstraZeneca e a da Sinopharm, ainda cresçam, segundo a agência de not...