Cidades Coronavírus: viagens em meio à pandemia Apesar das medidas de restrição e da redução nos deslocamentos por todo o mundo, pessoas que saíram da cidade, do Estado ou até do país onde moram relatam a experiência em tempos de Covid-19

Apesar da redução no número de viagens por todo o mundo, algumas pessoas continuam saindo de casa durante o período de pandemia por conta do novo coronavírus. As motivações são por motivos diversos. Os sentimentos que experimentaram ao longo do caminho também. A reportagem conversou com seis pessoas que passaram no último mês pela experiência de deslocamento interestadual. ...