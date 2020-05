Cidades Coronavírus: Valparaíso de Goiás já sente impacto da flexibilização e casos aumentam 5 vezes Cidade no Entorno do Distrito Federal passou de 7 registros de Covid-19 para 37 desde que governos estadual e municipal autorizaram relaxamento de medidas restritivas. Prefeito liberou atividades em shoppings, academia, bares e restaurantes, com capacidade reduzida, mas população reclama que locais estariam "lotados"

O número de casos de Covid-19 em Valparaíso de Goiás, cidade de 168,5 mil habitantes no Entorno do Distrito Federal, está mais que cinco vezes maior do que nos dias 19 e 20 de abril, quando houve um relaxamento – tanto por decisão do governo estadual como municipal - das medidas restritivas de atividades comerciais e serviços para enfrentar o avanço do novo coronavírus (...