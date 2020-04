Cidades Coronavírus: Usuários violam lacres em academias de parques em Goiânia Administração dos espaços na capital diz que vai insistir em trabalho de orientação. Medida foi tomada para prevenir a disseminação de vírus

As fitas zebradas que impediam o acesso às academias ao ar livre nos parques de Goiânia foram rompidas em alguns pontos da capital durante o feriado da Sexta-feira Santa. As faixas foram colocadas na última quarta-feira (8). O objetivo foi prevenir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) entre os frequentadores, uma vez que a aglomeração de pessoas nestes locais s...