O governador Ronaldo Caiado (DEM) quer que o cidadão goiano use mais as máscaras de proteção contra o novo coronavírus (Covid-19) a partir de segunda-feira (20), quando o governo estadual deve flexibilizar a abertura de algumas atividades econômicas. Em entrevista para a rádio RBC FM, Caiado afirmou que “circular sem máscaras” a partir da próxima semana “é algo que realmente vai infringir o decreto” em elaboração pelo Estado.

Procurada pelo POPULAR, a assessoria de imprensa do governo informou que ainda está em análise o que será exigido da população em relação ao uso de máscaras e que até o momento não há nada definido. Segundo a assessoria, reuniões começaram a ser feitas para definir detalhes e elaborar o protocolo. Existe a possibilidade de que a obrigatoriedade de uso seja apenas para quando o cidadão entrar em um estabelecimento que volte a abrir a partir da próxima semana.

Em entrevista à RBC, o governador afirmou que está trabalhando para finalizar um decreto que vai “flexibilizar algumas atividades da área econômica”, mas que haverá contrapartidas para que sejam dadas ao trabalhador e ao cliente garantias mínimas para que não haja contaminação. “Uma delas vai ser o uso das máscaras”, declarou.

Caiado citou motoristas de transporte de passageiros e usuários de ônibus como exemplos de quem ele entende que deve usar obrigatoriamente as máscaras de proteção. Ele também comentou que acredita que é importante que as pessoas comecem a criar o hábito de usar as máscaras “quando estiverem indo, voltando ou trabalhando em algum lugar” “As pessoas tem que entender que vão ter essa responsabilidade para não contaminar os outros e também não serem contaminados. Colocar a máscara tem de ser um hábito neste momento em que estamos passando”, disse.