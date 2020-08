Cidades Coronavírus: trabalho de maqueiros é marcado por emoção e afeto Personagens essenciais para o funcionamento do Hospital de Campanha, em Goiânia, profissionais prestam apoio a pacientes e estão presentes desde a internação até a alta médica

Eles estão presentes desde o momento em que os pacientes chegam ao hospital até a saída e são imprescindíveis para a realização de diversos procedimentos hospitalares. Nesta segunda-feira (3), foi celebrado o Dia do Maqueiro e O POPULAR conversou com alguns profissionais da área que atuam no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, que...