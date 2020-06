Foi no dia 12 de março deste ano que Goiás registrou os primeiros casos da Covid-19. Eram três mulheres, todas que tinham viajado para o exterior. Um dos casos foi de uma mulher da cidade de Rio Verde que esteve na Espanha fazendo curso. As outras duas mulheres eram de Goiânia, sendo que uma viajou para os Estados Unidos e outra para Itália. As três ficaram em isolamento e se curaram da doença.

Passados três meses, Goiás agora apresenta 7.846 casos confirmados da doença. Segundo boletim epidemiológico da Secretária Estadual de Saúde, mais 150 exames testaram positivo nas últimas 24 horas. Destes, há 194 óbitos confirmados, sendo 5 registrados de ontem para hoje.

O primeiro registro de Covid-19 no Brasil foi no dia 25 de fevereiro. Quinze dias depois, a doença chegou a Goiás. Um mês após primeiras notificações, o Estado tinha 227 casos confirmados com 14 mortes. No segundo mês, foram 1.115 casos positivos e 52 óbitos.

A cidade do Estado com maior número de contaminados é a capital Goiânia, com 3.218 registros. Em seguida vem Aparecida de Goiânia, com 957 confirmados. Em relação aos casos confirmados divulgados por Rio Verde, a SES-GO informa que os dados estão sendo inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas oficiais de notificação.

Até a tarde desta sexta-feira (12), 163 municípios goianos tem casos confirmados da doença. Outros 68 apresentam casos suspeitos e apenas 15 cidades em Goiás ainda não tem nenhum casos suspeito ou confirmado de coronavírus, segundo o painel Covid-19 do Governo de Goiás.

Em Goiás, ainda há 33.135 casos suspeitos em investigação. Outros 16.985 já foram descartados. Há também 35 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 314 mortes suspeitas nos municípios goianos.