O número de leitos de UTI para Covid-19 em hospitais públicos deu uma leve melhora nas últimas 24 horas, após ter atingido seu nível mais crítico principalmente nos três hospitais dedicados que oferecem, juntos, 100 vagas para pacientes em estado grave. Se ontem a ocupação destas unidades estava em 95%, caiu para 90% por volta de meio-dia desta terça-feira (9). Na edição de hoje do POPULAR, reportagem mostrou que estas unidades estão bem próximas da lotação já há alguns dias.

O Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) passou de duas vagas para seis em um intervalo de um dia. A unidade, que atende na rede municipal de Goiânia, foi inaugurada no dia 6 de abril e oferece 40 leitos de UTI, com possibilidade de ampliar em mais 10. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia afirmou ontem, em entrevista à imprensa, que pretende fazer esta ampliação, mas não anunciou uma data exata, usando a expressão “no processo”.

Já o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) segue com apenas uma vaga na UTI dos 10 leitos ofertados. A expectativa é que até o fim de semana se conclua o processo de contratação de profissionais de saúde para poder ampliar a capacidade total para 18 leitos de UTI.

O Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia aumentou de 2 para 3 vagas disponíveis nos leitos críticos em 24 horas, segundo o painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Existe a expectativa de ampliação dos 50 leitos atuais para mais 70, que é a capacidade do hospital, mas a pasta não anunciou uma data para isto.

Outros hospitais de urgências que recebem pacientes com Covid-19 em leitos de UTI no Estado estão no limite também. O de Trindade (Hutrin) segue com apenas duas das 6 vagas disponíveis. O de Anápolis (Huana) aumentou sua capacidade de 10 para 12 leitos e, com isso, conseguiu oferecer no começo da tarde desta terça-feira mais duas vagas, já que até então estava lotado.

Já no painel da SES-GO que mostra o número de pessoas internadas em UTIs por Covid-19 (casos suspeitos ou confirmados) sem incluir os dos hospitais de campanha do Estado, houve um aumento de 103 para 136 pacientes em 24 horas.