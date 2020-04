Nesta segunda-feira (6), a prefeitura de Rio Verde editou decreto que reajusta o valor da tarifa do transporte coletivo urbano da linha que serve ao Distrito Agroindustrial Rio Verde II. O preço vai de R$ 5,90 para R$ 10. A administração municipal justificou que a medida atende à declaração de Emergência em Saúde Pública na cidade do Sudoeste de Goiás, devido à pandemia do coronavírus.

Segundo o documento, trata-se de uma forma de prevenção e redução de riscos. Além disso, a decisão tem o objetivo de se alinhar à determinação do Governo do Estado de que os ônibus do transporte coletivo não podem exceder a capacidade de passageiros sentados. O aumento da tarifa, portanto, seria para dar condições financeiras à empresa concessionária de disponibilizar mais veículos do que quando em tempos normais.

Em contrapartida, a prefeitura determina à empresa que garanta a ocupação de 50% da capacidade total de lotação de cada veículo, com a utilização apenas dos bancos posicionados ao lado das janelas e inutilizando os assentos dos corredores. Além disso, a empresa deve fornecer álcool em gel em todos os ônibus na entrada e na saída dos usuários.

Todos os veículos devem ser desinfetados ao fim de cada rota e antes do início da outra. A concessionária também deve garantir a higienização completa do ônibus no fim do turno. O itinerário deve ser cumprido na sua integralidade nos horários estabelecidos pelo município.

O decreto entrará em vigor no dia 15 de abril. Tanto o aumento quanto as demais determinações terão validade de 60 dias, período que pode ser prorrogado ou ter seu fim antecipado. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Agência de Mobilidade e Trânsito (AMT).