A presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego), Franscine Leão, diz ver com enorme preocupação a quantidade alta de afastamentos de profissionais de saúde do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) por suspeita ou confirmação do novo coronavírus (Covid-19). Ela fez uma série de recomendações para diminuir as chances de contaminação. A principal é a testagem de todos os profissionais da unidade a cada 15 dias.

O Hugo está passando por um surto de Covid-19 com 126 profissionais afastados, sendo 70 por ter sintomas de gripe e 56 com coronavírus confirmado. Atualmente, testes rápidos são feitos apenas em profissionais sintomáticos.

“O cenário se repete em todos os lugares do mundo: os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 tem sido uma grande parcela dos infectados pela doença, fazendo com que a quantidade de profissionais se torne inadequada para uma assistência de qualidade”, avalia a presidente da entidade, Franscine Leão.

Dentre as sugestões para reverter a situação do Hugo, o Simego sugere:

- a realização de cursos de qualificação para toda a equipe;

- oferta de equipamentos de proteção individual de qualidade e em quantidade suficiente para trocar em cada atendimento;

- garantia de distanciamento entre os profissionais nos horários de repouso e alimentação;

- higienização dos ambientes de descanso após cada revezamento entre profissionais;

- utilização de colchões e cadeiras impermeáveis para facilitar higienização

- ter uma fiscalização da desparamentação do profissional ao sair do do ambiente contaminado

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o Hugo vai passar por um processo de desinfecção e todas as medidas estão sendo tomadas para orientar sobre os protocolos de segurança e contratar profissionais substitutos. A pasta planeja realizar um inquérito com testagem de profissionais assintomáticos.

De acordo com Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social (OS) que administra o Hugo, 19 profissionais substitutos chegaram na unidade na última quinta-feira (30) e até a próxima segunda haverá um total de 50 substitutos.