Cidades Coronavírus: Setor Bueno registra mais casos da doença do que 243 municípios de Goiás Bairro da capital concentra o maior número de infecções e foi um dos primeiros a contabilizar casos em Goiânia

Se fosse um município, o setor Bueno, em Goiânia, ocuparia a quarta posição entre as cidades com mais casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás, ficando atrás apenas da própria capital, de Aparecida de Goiânia e Anápolis – as mais populosas do Estado. Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (20) pela Secretaria Municipal...