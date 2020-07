O número de casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás reduziu nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) neste domingo (19). No sábado (18), o documento enviado registrava 40.782 casos, enquanto que o número atualizado é de 40.765, sendo 17 casos a menos. O quantidade de óbitos registrados subiu para 1.092, uma alta de 9 mortes nas últimas 24 horas.

No boletim divulgado, a SES-GO "comunica que estão sendo realizados ajustes nos sistemas oficiais de notificação, conforme informado pelo Ministério da Saúde na última semana. Assim, os municípios e unidades notificadoras podem ter encontrado dificuldade em alimentar os dados durante o final de semana. Além disso, a atualização de fichas no sistema pode resultar na redução do número total de casos confirmados devido, entre outros motivos, a duplicidade de notificações, por exemplo".

Com a diminuição de casos e a alta de mortes, a taxa de letalidade medida pela SES-GO subiu para 2,68%. Durante a semana, o patamar registrado era de cerca de 2,5%, mas chegou em 2,66% no registro oficial do sábado (18). Ainda há 51 mortes suspeitas em investigação pela secretaria, enquanto que 624 óbitos já foram descartados em relação a causa enquanto de Covid-19.

Dentre os casos, há uma equiparidade entre os sexos, sendo ainda uma maior parte (50,3%) dos infectados do sexo masculino. No entanto, ao analisar os óbitos, essa vantagem é maior, e 57,1% das pessoas que morreram por Covid-19 foram identificadas como do sexo masculino. Quanto a idade, 268 dos óbitos são de pessoas acima de 80 anos e 265 vítimas fatais estavam entre 60 e 69 anos.