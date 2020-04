Nova nota técnica publicada na madrugada desta segunda-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) recomenda que a suspensão das atividades de ensino presenciais seja mantida até o dia 30 de maio em decorrência do avanço do novo coronavírus (Covid-19). As aulas nos estabelecimentos de ensino públicos e privados foram interrompidas entre os dias 16 e 18 de março e desde então ainda não há previsão para a retomada das mesmas. A nota técnica anterior previa a paralisação até 30 de abril.

A secretaria também libera o funcionamento de estabelecimentos privados de saúde, exceto os com finalidade unicamente estética, mas faz algumas exigências, como um escalonamento nos horários de consulta para evitar aglomerações e garantia de equipamentos de proteção para pacientes e funcionários. A liberação dos atendimentos eletivos e ambulatoriais era um pedido das entidades médicas e hospitalares por representar boa parte das receitas do setor.

No documento, que consta no site da SES-GO, também é recomendado o uso de máscaras por todas as pessoas fora do ambiente domiciliar, seja na rua ou em qualquer estabelecimento, seja dentro ou fora de um veículo. Em decreto publicado horas antes no Diário Oficial do Estado (DOE), o governo estadual torna o uso do insumo obrigatório.

A pasta volta a orientar pela restrição de atividades consideradas não essenciais e, também assim como o decreto estadual, não fala em prazo para o fim da medida.

De acordo com a nota técnica, as medidas servem para dar tempo ao governo para estruturar a rede pública de saúde para enfrentar o aumento exponencial previsto na demanda por leitos e atendimentos a pacientes com Covid-19 ou suspeita de.