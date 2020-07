Pela primeira vez, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou nesta sexta-feira (10), no boletim epidemiológico e no Painel Covid-19, o número de pacientes recuperados do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Os dados mostram que, dos 35.191 pacientes infectados, 9.790 se recuperaram do vírus. Isso quer dizer que 27,8% das pessoas acometidas pela doença no Estado estão recuperadas.

Além da recuperação, a taxa de letalidade da Covid-19 em Goiás também passará a ser divulgada diariamente. O boletim detalha que 807 mortes ocorreram em decorrência do novo coronavírus, o que significa uma taxa de letalidade de 2,29%. Há 51 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 531 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Como base de comparação, o Brasil contabiliza 1.755.779 casos e 69.184 pessoas mortas por Covid-19. A taxa de letalidade da doença no País é de 3,9 %.

Investigação

Em Goiás, segundo a SES-GO, existem 83.371 casos suspeitos em investigação e outros 39.123 já foram descartados. A pasta informa que os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.