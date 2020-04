Ao anunciar, através de uma live, as novas medidas para o enfrentamento do novo corornavírus (Covid-19), o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, repetiu várias vezes que caso as orientações e regras não sejam seguidas ele pode voltar a fechar tudo. “Se as pessoas não respeitarem as regras vamos fechar”, afirmou categoricamente.

Na entrevista realizada na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito e o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, falaram também sobre a situação da doença no munícipio. Até a noite deste domingo (26), a cidade contabilizava 23 casos confirmados, sendo 13 mulheres e 10 homens, com dois óbitos. Outros 3 casos suspeitos estão com amostras em análise. Um novo boletim com os dados atualizados deve ser divulgado no final desta tarde. Ainda durante a live, o secretário informou que o Ministério da Saúde publicou portaria nesta segunda aprovando os 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Aparecida (Hmap).

Mendanha explicou que todas as medidas de enfrentamento foram prorrogadas por mais 30 dias. No entanto, a partir desta terça-feira (28) será permitida a abertura de aproximadamente 82% dos comércios e das empresas. Os proprietários deverão acessar um aplicativo, que deverá estar pronto até o final desta tarde, e ou o site da Prefeitura e emitir um alvará de funcionamento. Este documento, sem custos, com as orientações a serem seguidas deverá ser afixado nos comércios que serão fiscalizados.

Entre as orientações para as empresas e comércios que voltarão a atuar, o empresário e ou comerciante que tiver mais de 15 funcionários terá que disponibilizar transporte aos funcionários. Mendanha também explicou os próximos 15 dias serão de análise sobre o coronavírus na cidade. Mediante os dados, novas atividades poderão ser ou não liberadas.

Por várias vezes, o prefeito reforçou que caso a população e os comércios não seguirem as recomendações para enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) ele fechará tudo novamente. Mendanha também afirmou que vai solicitar reforço na fiscalização. “Não podemos perder o equilíbrio e principalmente ter um descontrole como tenho visto nos últimos dias”, afirmou.

Em relação ao crescimento da transmissão do coronavírus no município, o secretário de saúde explicou que está dentro do esperado, visto as medidas tomadas pelo Comitê e devido ao isolamento social. “Nossa curva está abaixo do que se não tivéssemos o isolamento. E acreditamos que irá se manter assim”, pontuou.

Magalhães disse ainda que atendendo a uma orientação do prefeito um laboratório da cidade foi contratado com o intuito de ampliar a testagem. Em relação ao Hmap, o secretário explicou que seguindo os modelos matemáticos disponíveis o município iria precisar de 63 leitos. Segundo ele, 43 já estão prontos e os equipamentos de outros 20 estão sendo adquiridos. Ele relatou ainda que cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) possui 6 ventiladores, totalizando assim 18 equipamentos.

Algumas das atividades que seguem suspensas:

Eventos públicos e privados que envolvam aglomerações

Academias

Visitação as unidades de saúde

As cirurgias eletivas

Shoppings