Nova nota técnica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta sexta-feira (3) recomenda a suspensão das aulas em Goiás até o dia 30 de abril. Em documento anterior, a indicação era de mais 60 dias de interrupção das atividades educacionais presenciais em todas as unidades escolares, públicas e privadas. A mudança na recomendação sinaliza o deve ser apresentado pelo decreto do governador Ronaldo Caiado.

O novo documento alinha a recomendação da SES com a Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE). A determinação do CEE, divulgada na última quarta-feira, é que as escolas continuem com as aulas não presenciais ou realizadas por meio de tecnologias. A medida abrange todo o ensino básico e o ensino superior regido pelo sistema estadual.

Permanece a orientação para suspender, por mais 15 dias: excursões, com finalidade turística ou não; reuniões e eventos religiosos, filosóficos, sociais e/ou associativos; e campeonatos esportivos de qualquer natureza, oficiais ou não oficiais . Entrevistas coletivas podem ocorrer desde que respeitadas as medidas de higiene e distanciamento conforme orientações técnicas.



Devem permanecer fechados estabelecimentos que evolvam aglomerações como: bares, restaurantes, lojas de conveniências, distribuidoras de bebidas, à exceção das atividades em modalidade delivery. Também não podem funcionar shoppings centers, cinemas, feiras populares, camelódromos, clubes recreativos, academias, exposições, teatros, museus, boates e casas noturnas. Eventos em áreas comuns de condomínios não devem ser realizados.

Hortifrutigranjeiros

As medidas não abrangem farmácias, supermercados, padarias, como prevê o decreto do governo. Feiras de hortifrutigranjeiros estão liberadas, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.