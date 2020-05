Cidades Coronavírus: Só uma cidade da região metropolitana de Goiânia não registrou caso Seis dos 20 municípios que integram a Grande Goiânia tiveram a primeira notificação feita nos últimos 8 dias. Caldazinha segue sem teste positivo de Covid-19

Nos últimos 8 dias, 6 das 20 cidades que integram a região metropolitana de Goiânia passaram a constar no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) com casos confirmados de Covid-19. O novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi registrado pela primeira vez em Goiás, há 75 dias completados nesta segunda-feira (25). Agora, apenas Caldazinha, com 3,8 mil hab...