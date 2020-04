Um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos, e publicado na última semana, conclui que “relaxar ou reverter as medidas de quarentena agora levará a uma explosão exponencial na contagem de casos infectados, anulando papel desempenhado por todas as medidas implementadas”. A pesquisa leva em conta dados estabelecidos da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), entre janeiro e o final de março, de países como China, Itália, Coreia do Sul e Estados Unidos. Até então, as modelagens científicas tinham como base o desempenho de outras síndromes respiratórias ou de outros vírus.

Na semana passada, diversos países da Europa iniciaram medidas de relaxamento da quarentena que começou a ser estabelecida em meados de março, na maior parte dos casos. Agora, após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que estados e municípios podem definir as medidas restritivas para o combate à pandemia e depois de 31 dias de isolamento total, decreto do governador Ronaldo Caiado nesta semana inicia a adoção de regras menos restritivas, com a liberação de atividades comerciais, ampliando o rol de atividades consideradas essenciais. O governo justifica que isso é possível dado que foi possível o achatamento da curva de contágio e a preparação do sistema de saúde.

A pesquisa do MIT, denominada “Quantifying the effect of quarantine control in Covid-19 infectious spread using machine learning”, utilizou inteligência artificial para verificar cenários de relaxamento das medidas de quarentena. O documento relata que o relaxamento poderia produzir uma segunda onda de novos casos. A semelhança, de acordo com a pesquisa, é com o que ocorre atualmente em Singapura. No país asiático, ainda no início de janeiro foram aplicadas medidas restritivas e de rastreamento das pessoas com contaminação. O crescimento da doença em Singapura estava em escala linear até meados de março, com casos controlados, quando iniciou um avanço nas confirmações, o que fez com que se estabelecesse uma quarentena no começo de abril.

A pesquisa norte-americana é a primeira feita a partir da inteligência artificial (IA), o que permitiu aperfeiçoar o método de modelagem conhecido como SEIR, no qual divide a população em pessoas suscetíveis, expostas, infectadas e recuperadas. Este método é semelhante ao utilizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) para traçar o modelo da curva de contágio no Estado, que é o SIR (suscetíveis, infectados e recuperados). O problema dele é a dificuldade em verificar os efeitos das medidas de isolamento, o que necessitava de mais dados, que é justamente a quantidade e pessoas expostas.

De acordo com o estudo do MIT, a modelagem por IA utilizou rede neural que codifica informações sobre a força de quarentena no local em que o modelo é implementado. Assim, os pesquisadores consideram que o mesmo modelo pode ser aplicado e adaptado para todos os locais. No caso específico estudado, o dos Estados Unidos, com confirmações até o dia 1 de abril, a modelagem estimou que o pico de casos confirmados chegaria nesta semana, quando então as notificações passariam a ser em forma linear antes de começar um declínio, desde que as políticas de quarentena continuem. Pelo modelo, haveria um auge de cerca de 600 mil casos confirmados até que as notificações começassem a estagnar. Este índice foi ultrapassado na última sexta-feira (17), o que corrobora com o estudo.

A modelagem feita no início do mês previa que “relaxar ou abandonar as políticas de quarentena gradualmente ao longo dos próximos 17 dias podem levar a 1 milhão de infecções sem estagnação na contagem de casos infectados”. A estimativa do presidente Donald Trump era de reabertura no dia 12 de abril, mas depois houve reavaliação para o dia 20, divulgando inclusive um plano de relaxamento gradual. Válido ressaltar que a previsão do modelo feito pela pesquisa em relação aos Estados Unidos é feito no momento em que o país já possui casos confirmados de Covid-19 há mais de dois meses, sendo a primeira notificação registrada no dia 11 de fevereiro.

No Brasil, o primeiro caso se deu no dia 26 de fevereiro e em Goiás no dia 12 de março. Isso mostra que a doença ainda está em sua fase exponencial e não se tem a previsão do pico da curva de contágio. A situação depende da velocidade em que as medidas restritivas foram adotadas. Na Itália, que registrou o primeiro caso no dia 31 de janeiro e a quarentena só foi implantada no dia 9 de março, o estudo aponta que o platô da curva deve ocorrer no final deste mês. A conclusão da pesquisa é que o relaxamento das medidas de restrição são possíveis após o início da queda do número de casos.

Pesquisa local

A estimativa feita pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) também considera que o número de casos confirmados e de mortes pode ser maior com o relaxamento das medidas restritivas. No caso, os pesquisadores desenharam três cenários, sendo um com a manutenção das medidas tal qual se tinha na semana passada, o que levaria, em um mês, a um total de 390 mil casos confirmados e cerca de 500 mortes. Se houvesse o fim total das medidas restritivas, o quantitativo em 30 dias seria de 1,8 milhão de confirmações e mais de 600 mortes.

O estudo feito não avaliou qual seria a relação direta de medidas de relaxamento ao que vinha sendo adotado até agora. Baseado no índice de infecção da população, ou seja, o quanto um indivíduo contaminado consegue disseminar o vírus a outras pessoas, os cenários são de manutenção da estimativa atual, de 1,44, de melhoria gradual a esta medida ou de fim total das medidas. Neste pior cenário, por já ter tido a política de isolamento desde meados de março, os pesquisadores calculam que o índice chegaria a 2,2, ou seja, ainda melhor do que o valor verificado internacionalmente em locais que não adotaram a quarentena, que chega a 2,74.

Por outro lado, a melhora gradual no índice, ou seja, se houvesse ainda mais restrições ou se a população se engajasse ainda mais nas políticas de isolamento social, Goiás teria, até o final de maio, 12 mil infectados e um máximo de 150 óbitos, o que seria o melhor cenário previsto. Ou seja, nessa situação e neste período de 30 dias o Estado passaria pelo seu pico na curva de contágio e ainda começaria a ver uma redução na quantidade de novos casos diários, o que poderia, aí sim, iniciar medidas de relaxamento gradual da política de isolamento social. A justificativa do governo estadual é que a flexibilização das medidas não resultam, por si só, em relaxamento, dado que a política de isolamento e os protocolos de limpeza e higiene continua sendo implantado.