Entre o último domingo, dia 31 de maio, e este sábado, 6 de junho, Goiânia teve confirmados mais 743 novos casos de coronavírus. Um recorde para a semana epidemiológica na capital e um aumento de 40% nas confirmações da doença em um intervalo de apenas 7 dias.

Também nessa semana aconteceu o dia com recorde de confirmações por parte da Secretária Municipal de Saúde. Foi na terça-feira, dia 2 de junho, com 198 casos.

De acordo com o Informe Epidemiológico divulgado neste sábado (6), a capital registrou mais 12 confirmações e mais duas mortes. Assim, Goiânia tem confirmados 2.572 casos de Covid-19 e 78 óbitos pela doença. No último sábado, a cidade tinha 1.829 casos registrados e 60 mortes.

Dentre os 2.572 casos confirmados de indivíduos que residem em Goiânia, 1.609 (62%) ainda estão sob investigação epidemiológica.

Outro dado que corrobora para mostrar a inclinação da curva e o aumento da transmissão na capital é que em quatro, dos sete dias dias da semana, foram confirmados mais de 100 casos da doença. Dia 31 de maio foram, 118 confirmações; dia 2 de junho, 198; dia 4 de junho, e dia 5 de junho, 150 exames testaram positivo.

Se aumenta o número de pessoas contaminadas, também aumenta o número de pessoas curadas. Dos 963 casos com investigação concluída pela SES, 731 estão considerados curados/recuperados. O que dá um percentual de 76% sobre esses registros já finalizados.

O novo relatório confirma ainda que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (35%). Dos 195 pacientes internados pela doença na capital, 120 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos 963 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (57%), febre (55%), dor de cabeça (39%), perda do paladar (33%), perda do olfato (33%) e diarréia (32%).