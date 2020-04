O número de transmissão comunitária do novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia já é oficialmente superior ao de casos importados. Boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) mostra que são 88 ocorrências confirmadas do primeiro tipo, quando não se sabe onde a pessoa se infectou dentro da cidade, contra 79 do segundo, quando a pessoa contrai a doença fora da cidade. Essa mudança no perfil já era esperada por autoridades sanitárias.

O relatório aponta a confirmação de 236 residentes da capital que contraíram a Covid-19, sendo que a SMS já conseguiu traçar o perfil de 174 delas. O relatório Até o momento foram 10 mortes pela doença e 69 recuperados. O percentual de profissionais da saúde infectados segue em 28% e o de pessoas que necessitaram de internação em 32%. Apenas 29 goianienses contaminados necessitaram de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o momento.

O governo estadual considera que a transmissão comunitária se consolidou em Goiás no dia 27 de março, mas em Goiânia o primeiro caso por este tipo de infecção foi registrado no dia 10 do mês passado. A partir do dia 14, não houve um dia sequer em que não fosse verificada pelo menos uma ocorrência assim. Considerando a apresentação dos primeiros sintomas de Covid-19 no paciente, o último caso que apareceu importado na capital foi no dia 5 de abril.

Pesquisadores responsáveis pelo estudo que embasou o governador Ronaldo Caiado no decreto estadual que flexibilizou as regras de distanciamento social em Goiás consideram o dia 27 de março, pois foi quando se confirmou mais de 50 casos por transmissão comunitária. É a partir deste tipo de infecção que o vírus se estabelece em uma região. O avanço do novo coronavírus colocou a capital como um dos 18 focos epidêmicos do País, segundo relatório da Fundação Oswaldo Cruz.