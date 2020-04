A Região da 44 e a Feira Hippie, na Região Central de Goiânia estão respeitando o decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) publicado do Diário Oficial do Estado (DOE) no último domingo (19). O texto, replicado pela Prefeitura da capital, proíbe a abertura das lojas e o funcionamento de feiras que não sejam as de hortifrutigranjeiros.

O POPULAR esteve na região no meio da tarde deste sábado (25) e verificou que nenhuma banca da Feira Hippie estava montada e que as lojas e shoppings da região seguem de portas fechadas, exceto aqueles que estão carregando e descarregando materiais.

A presença da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) é intensa e as viaturas fazem rondas pelo local constantemente. A maioria das pessoas que circula pela região usa máscaras.

O dono de uma barraca que vende churrasquinho na Região da 44 afirma que considera que o fechamento dos estabelecimentos está sendo muito longo. “No começo achamos que ia ser só 15 dias, mas agora já passa de um mês. Eu só estou conseguindo pagar o aluguel porque recebi o auxílio emergencial do governo federal”, conta Marcelino Pereira, de 66 anos.

O valor do aluguel de Marcelo é R$ 500, mas ele só conseguiu pagar até agora R$ 350 do valor total. “O resto do dinheiro eu dei para os meus filhos e paguei as contas de água e luz. Comida eu só estou conseguindo por meio de doação e quando as pessoas distribuem no Mercado Aberto, na Avenida Paranaíba”, relata.

A mesma situação vive o dono de um restaurante e de uma loja de celulares, Gildo dos Santos, de 50 anos. “Eu tive de demitir todo mundo e fechar tudo. Só como quando as pessoas dão marmitas lá no Mercado Aberto. Dormi alguns dias na rua porque fui despejado. Depois que recebi o auxílio, consegui arrumar um quarto alugado aqui no Setor Norte Ferroviário para mim”, esclarece.

Protesto

O presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie (ASFFEHIPPIE), Valdivino da Silva, explica que todos os feirantes estão ansiosos para voltar a trabalhar. “O auxílio do governo não é suficiente e não estamos conseguindo nenhuma outra linha de crédito. Está faltando comida dentro da casa das pessoas e isso é desesperador”, relata.

“Se nada mudar no dia 4 de maio iremos para a rua protestar e pedir socorro. Sabemos que não é hora de aglomeração, mas não sabemos o que fazer. Estamos de mãos atadas”, finaliza Silva.

A reportagem entrou em contato com a Associação Empresarial da Região da 44 (AER-44), mas até a última atualização desta nota não obteve nenhuma resposta.