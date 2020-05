Cidades Coronavírus: quase 300 bairros de Goiânia registram casos Os cinco setores com mais registros da doença concentram 360 confirmações; Bueno continua como o mais afetado

Em uma semana, o número de bairros com registros do novo coronavírus (Sars-Cov-2) passou de 251 para 293 em Goiânia nesta sexta-feira (29), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Na capital, 1.761 pessoas foram infectadas e 60 morreram em decorrência do vírus. O monitoramento municipal mostra que os cinco bairro...