Um possível retorno das atividades práticas e laboratoriais de alguns cursos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), em Goiânia, está movimentando as redes sociais. Quem ligasse na reitoria da instituição na manhã desta sexta-feira (29) era informado que as atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (1º) e que representantes dos cursos entrariam em contato com os alunos para passar as orientações.

Conforme O POPULAR apurou, pais e alunos também estão sendo orientados a ligar na Pro-reitoria de Graduação (Prograd) para mais informações. Alguns dos cursos que podem retornar às atividades são os da área da saúde, como Medicina, Enfermagem e Fisioterapia. Ainda não foi confirmado se a possibilidade da volta abrange cursos da instituição.

Os alunos que estão inseridos no grupo de risco ou que possuem contato com pessoas destes teriam que pegar um atestado, enviar para a unidade e com isso abonar as faltas. As aulas teóricas continuam através do aplicativo.

Ao ser procurada nesta manhã, a assessoria da PUC-GO informou que a situação é tratada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de Goiás (Semesg) e não pela instituição de forma direta. A frente da tratativa está o professor Jorge de Jesus, que se encontrava em reuniões durante a manhã.

Ao POPULAR, o coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da PUC-GO, Gleison Sousa afirmou que integrantes da reitoria deram como certeza o retorno das atividades. No entanto, o DCE aguarda ainda um comunicado oficial por parte da reitoria.

“O DCE é contra o retorno das aulas presenciais mesmo não sendo para todos os cursos. Acreditamos que não é momento para qualquer aglomeração de fato. Neste momento a saúde pública em primeiro lugar”, afirmou.

Pelas redes sociais e em comentários no perfil do DCE e de outras publicações, alguns alunos se mostraram contra o retorno.