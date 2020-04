A cidade de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, confirmou nesta sábado (18) o sétimo caso de novo coronavírus, sendo um deles uma morte. A nova confirmação trata-se de uma mulher de 40 anos, profissional de saúde no Distrito Federal. De acordo com a secretaria de Saúde do município, a paciente apresenta sintomas leves e está sendo monitorada.

O boletim da Secretaria Municipal de Saúde destaca os três primeiros pacientes curados: uma paciente do sexo feminino com idade de 36 anos que teve histórico de viagem internacional (caso importado); uma mulher de 38 anos que estabeleceu contato com caso confirmado para a Covid-19 em Brasília; e um homem de 45 anos, que teve histórico de viagem a um Estado brasileiro com transmissão comunitária.

A primeira morte de um morador da cidade pelo novo coronavírus trata-se de um idoso de 88 anos (12). Ele morreu no último domingo (12) no Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia, onde passou 13 dias internado.

Segundo informações da secretaria do município, o idoso teve contato com familiar que mantém atividades profissionais no Distrito Federal. Informou que o paciente começou a sentir os sintomas no dia 24 de março e teria procurado o posto de saúde (urgência e emergência da cidade) no dia 28. Reconheceram que era caso grave (febre acima de 37,8, insuficiência respiratória e sintomas gripais) e ele foi encaminhado ao HCamp. Valparaíso não possui leitos de UTI.